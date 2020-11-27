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Иркутская область опустилась со 2 на 10 место по заболеваемости ВИЧ в России

Иркутская область в 2020 году опустилась со 2 на 10 место по заболеваемости ВИЧ в России – болеть инфекцией жители Приангарья стали реже, чем в 2019-м, на 37,5%, сообщает пресс-служба Иркутского областного центра СПИД.

«Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Иркутской области в первом полугодии 2020 года составил 44,3 случая на 100 000 человек населения или всего 1060 новых подтверждённых диагнозов на весь регион», – отмечается в сообщении. В прошлом году за тот же период ВИЧ нашли впервые у 1693 человек.

В тройку лидеров по заболеваемости вирусом в России вошли Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Томская область.

При этом по общему количеству заболевших ВИЧ-инфекцией Приангарье остается на 2-ом месте – всего в регионе зафиксировано 46 727 заболевших. Иркутская область уступает только Кузбассу, где в настоящее время болеют 53 112 человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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