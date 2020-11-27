Первый полет собираемого в Иркутске самолета МС-21 с российскими двигателями пройдет в 2020 году

Первый полет нового самолета МС-21, который строят на авиазаводе в Иркутске, с отечественными двигателями ПД-14 планируется провести до конца 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

«До конца года постараемся – 17-18 (декабря – прим. ТАСС), максимум до конца года – мы рассчитываем, что самолет выполнит первый полет», – приводятся в сообщении слова Мантурова.

Сейчас идет отладка систем и тестирование транспорта. В ближайшие дни на Иркутский авиазавод приедут специалисты из конструкторского бюро имени Яковлева и летчики-испытатели для подготовки к первому полету.