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В Ангарске обследуют первую хрущевку

Специалисты узнают остаточную прочность конструкций и сделают прогноз по поводу сейсмоустойчивости всех жилых домов этой серии. В Иркутской области их около 1,3 тысяч. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.  

В регионе первый дом 335-й серии был построен в Ангарске в 1959 году. Он находится в аварийном состоянии, имеет дефицит сейсмостойкости. В нём 12 квартир. Их жильцы уже переехали в равноценное жильё. Из средств областного бюджета на это было направлено 22,3 млн рублей. 

- Обследование первого дома 335-й серии планируется завершить в конце декабря. Затем специалисты обработают полученные сведения. На их основании будут сделаны выводы в отношении других домов этой серии в регионе. Получить итоги обследования мы планируем в начале марта, - сказал Максим Лобанов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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