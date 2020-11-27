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Кремль заявил о начале массовой вакцинации от коронавируса в России до Нового года

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Пресс-секретарь президента России, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация жителей страны начнется до Нового года, пишет «Газета.ру».

Она будет проходить поэтапно с учетом географических особенностей России. Планируется за минимальный срок поставить вакцину всем желающим.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V», разработанный специалистами Национального центра имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Обе вакцины сейчас проходят третью фазу испытаний на добровольцах, в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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