Школы Бурятии с 30 ноября перейдут на очную форму обучения

В школах с количеством учащихся более 1000 детей 30% контингента будут обучаться дистанционно. Смены будут чередоваться по истечении двух недель, сообщают в администрации республики.

Также руководство общеобразовательной организации может самостоятельно принимать решение по введению дистанционной формы обучения по согласованию с администрацией муниципального образования.

В общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования: изобразительного искусства, трудового обучения, технологии, физики и химии.

Работа в условиях распространения коронавирусной инфекции будет организована в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В том числе, проветривание помещений должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. Школами должна осуществляться работа по специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе не допускать большое количество учащихся при приеме пищи в столовых и во время проведения термометрии.

Учреждения дополнительного образования с 30 ноября возобновят работу при условии проведения занятий для групп не более 5 человек.

Организации должны обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе, ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. Обязательно регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов.

Напомним, в школах на территориях с неблагополучной эпидемиологической обстановкой все классы, за исключением выпускных, переведены на дистанционную форму обучения. Всего в настоящий момент переведено на дистанционное обучение 145 школ в 14 муниципальных образованиях. В них обучается более 90 тысяч учащихся.