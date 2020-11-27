От учителя до строителя: как видят свою пенсию специалисты разных профессий

Люди разных профессий по-разному представляют свою жизнь и уровень желаемого дохода на пенсии, выяснили сервис Работа.ру и НПФ Сбербанка, опросив более 3 000 специалистов из восьми отраслей. При этом многие россияне (39%) не планируют досрочно завершать карьеру и собираются работать и после 60-65 лет.

Работа.ру и НПФ Сбербанка узнали о пенсионных планах россиян, работающих в восьми отраслях — IT, банках, финансах и инвестициях, медицине, образовании, строительстве, производстве и промышленности, кафе и ресторанах, а также транспорте и логистике. Выяснилось, что 39% респондентов по России вне зависимости от специальности собираются работать или подрабатывать после 60-65 лет. Больше всего трудоголиков среди строителей — здесь трудиться на пенсии планируют почти 62% опрошенных. За ними следуют работники производства и промышленности (59%), учителя (57%), специалисты из сферы общественного питания (почти 57%), работники транспорта и логистики (56%). Подрабатывать на пенсии собираются также половина медиков (50%) и 45% финансистов. Меньше всего к этому стремятся IT-специалисты — здесь о работе или подработке говорят 37% респондентов.

Многие респонденты на пенсии хотели бы посвятить себя заботам о семье и внуках. Об этом мечтает каждый пятый (20%) финансист и работник кафе или ресторана, 16% программистов, по 18% медиков и работников производства и промышленности, по 19% учителей, строителей и работников транспорта и логистики. Также россияне хотели бы на пенсии тратить время только на себя — заниматься любимым хобби, развлекаться, проводить время на даче и заботиться о здоровье. Это третий по популярности ответ, который в зависимости от профессии набрал от 10% положительных ответов у строителей до 29% у финансистов.

Официально выйти на пенсию раньше установленного законом срока хотят относительно немногие россияне.

Так, завершить карьеру в 50 лет хотели бы четверть айтишников, тогда как более трети из них (37%) готовы работать или подрабатывать, пока хватит сил. Среди финансистов и учителей мечтающих уйти на пенсию в 50 лет еще меньше — по 15%, а желающих трудиться до последнего 34% и 38% соответственно. Больше всего людей, которые готовы работать в любом возрасте, пока хватает сил, среди работников производства и промышленности (42%) и строителей (43%).

Интересно, что далеко не все респонденты готовы после официального выхода на пенсию продолжать работать, подрабатывать или консультировать именно в своей отрасли. Так, сменить сферу деятельности после 60-65 лет хотел бы каждый пятый айтишник (20%), каждый четвертый финансист (24%), медик (25%), учитель (23%) и строитель (25%). Уйти из родной отрасли после выхода на пенсию хотели бы почти треть работников производства и промышленности (30%), а также кафе и ресторанов (34%). Транспорт и логистику планируют поменять на новое дело 30% респондентов.

Представления о доходе, который может обеспечить комфортную жизнь в старости, у представителей разных профессий сильно отличаются.

Самые высокие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей: здесь самый популярный вариант ответа — «Хотел бы получать более 100 000 рублей в месяц». Его отметили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов. Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители немного скромнее: у них самый популярный запрос — 40 000-50 000 рублей в месяц, так отвечают 23% поваров и официантов, по 21% медиков и учителей и 19% работников транспорта и логистики. Каждый пятый производственник хотел бы получать 30 000-40 000 рублей в месяц (это самый популярный ответ по отрасли), а 14% респондентов из этой сферы хотели бы жить на 100 000 рублей и более.

– Действительно многие россияне хотели бы продолжать работать и после наступления пенсионного возраста. При этом мы видим, что для некоторых пенсия открывает дополнительные возможности в смене профессии или деятельности, и эти ожидания оправданы — на сервисе Работа.ру уже сейчас можно найти множество предложений для работы и подработки без опыта работы по специальности, в том числе и с удаленной занятостью, – Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру.

– Представления о пенсии и финансовые запросы у людей разных профессий сильно отличаются — тут играют роль и сложность работы, и уровень зарплат и многое другое. Но любых специалистов объединяет то, что на одну только государственную пенсию они вряд ли смогут реализовать все свои планы после 60-65 лет. Для комфортной жизни в старости необходимы собственные накопления, которые лучше начинать делать, едва добившись первых успехов в профессии. Так, если с 25 лет ежедневно откладывать на пенсию сумму, равную одной чашечке кофе, и пользоваться для накоплений Индивидуальным пенсионным планом (ИПП), то после окончания карьеры можно получить доход в 40 000 - 50 000 рублей в месяц, к которому стремятся многие, – Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка.