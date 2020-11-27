Иркутск и Ангарск – в лидерах по суточному приросту больных COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области, согласно которой лидерами по суточному приросту по данным на 27 ноября стали Иркутск и Ангарск.
Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 61 (всего 13 032),
- в Ангарске – 30 (всего 3 149),
- в Братске – 27 (всего 2 012),
- в Усть-Илимске – 27 (всего 1 463),
- в Иркутском районе – 23 (всего 2 054).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 13 032,
- Ангарск – 3 149,
- Иркутский район – 2 054,
- Братск – 2 012,
- Усть-Кут – 1 463.
Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 31,5 тысячи больных. По суточному приросту за период второй волны 27 ноября был установлен новый рекорд – 277 заболевших.