Иркутск и Ангарск – в лидерах по суточному приросту больных COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области, согласно которой лидерами по суточному приросту по данным на 27 ноября стали Иркутск и Ангарск.

Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 61 (всего 13 032),

в Ангарске – 30 (всего 3 149),

в Братске – 27 (всего 2 012),

в Усть-Илимске – 27 (всего 1 463),

в Иркутском районе – 23 (всего 2 054).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 13 032,

Ангарск – 3 149,

Иркутский район – 2 054,

Братск – 2 012,

Усть-Кут – 1 463.

Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 31,5 тысячи больных. По суточному приросту за период второй волны 27 ноября был установлен новый рекорд – 277 заболевших.