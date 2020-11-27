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Иркутск и Ангарск – в лидерах по суточному приросту больных COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области, согласно которой лидерами по суточному приросту по данным на 27 ноября стали Иркутск и Ангарск.

Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 61 (всего 13 032),
  • в Ангарске – 30 (всего 3 149),
  • в Братске – 27 (всего 2 012),
  • в Усть-Илимске – 27 (всего 1 463),
  • в Иркутском районе – 23 (всего 2 054).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 13 032,
  • Ангарск – 3 149,
  • Иркутский район – 2 054,
  • Братск – 2 012,
  • Усть-Кут – 1 463.

Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 31,5 тысячи больных. По суточному приросту за период второй волны 27 ноября был установлен новый рекорд – 277 заболевших.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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