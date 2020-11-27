Иркутский ипподром и строящая рядом с ним дома компания заключили мировое соглашение

Ипподром Иркутска и компания «Профитстрой», которая возводит дома рядом с организацией, заключили мировое соглашение, сообщается на странице конного клуба в соцсети «ВКонтакте».
Стороны договорились прекратить судебные разбирательства и обозначили ряд взаимовыгодных условий.
В частности, застройщик установит на границе с ипподромом шумозащитный экран высотой 6 метров и длиной 60 метров. Кроме того, между строящимся 10-этажным домом и беговой дорожкой посадят деревья. Саму беговую дорожку перенесут от границы дома и реконструируют за счет компании «Профитстрой».
25 ноября противоборствующие стороны подписали дорожную карту, согласно которой восстановительные работы ипподрома будут проведены в июне 2021 года. Также стороны планируют официально закрепить мировую в арбитражном суде.