Иркутский ипподром и строящая рядом с ним дома компания заключили мировое соглашение

Ипподром Иркутска и компания «Профитстрой», которая возводит дома рядом с организацией, заключили мировое соглашение, сообщается на странице конного клуба в соцсети «ВКонтакте».

Стороны договорились прекратить судебные разбирательства и обозначили ряд взаимовыгодных условий.

В частности, застройщик установит на границе с ипподромом шумозащитный экран высотой 6 метров и длиной 60 метров. Кроме того, между строящимся 10-этажным домом и беговой дорожкой посадят деревья. Саму беговую дорожку перенесут от границы дома и реконструируют за счет компании «Профитстрой».

25 ноября противоборствующие стороны подписали дорожную карту, согласно которой восстановительные работы ипподрома будут проведены в июне 2021 года. Также стороны планируют официально закрепить мировую в арбитражном суде.

Напомним, что спор СК и ипподрома начался весной 2020 года, когда строители приступили к возведению многоквартирных домов на участке, вплотную прилегающем к границе организации. Руководство спортивного объекта и эксперты указывали, что строительство жилья на этой территории нарушает требования санитарных норм, однако мэрия Иркутска это отрицала, указывая, что застройщик получил разрешение на возведение домов.

Руководство ипподрома неоднократно подавало иски на застройщика в суд, который сначала ввел ограничительные меры, а затем их снял.