“Нужно действовать и развиваться!” Диляра Окладникова, – о конкурсе для предпринимателей Иркутской области от Центра “Мой бизнес”

В условиях изменяющейся реальности 2020 года Диляра Окладникова, руководитель Центра “Мой бизнес” в Иркутске, уверена, что кроме финансовой поддержки бизнеса, важно общественное признание предпринимателей, которые не побоялись меняться и стартовать с новыми идеями. Она рассказала SIA.RU, как будет организован конкурс “Предпринимательский прорыв года”, который приурочен к первой годовщине Центра «Мой бизнес».

Диляра, почему в это непростое время вы решили организовать конкурс “Предпринимательский прорыв года”?

– Время действительно сложное. И именно по принципу «вопреки» многие предприниматели в нашем регионе трудятся не покладая рук. Нам очень хочется показать с помощью этого конкурса, насколько они талантливы и предприимчивы, а также зарядить других примером того, что нужно действовать, продумывать новые решения, стартовать, переупаковываться и развиваться.

Разве локдауны, пандемия и различные ограничения могут способствовать предпринимательскому прорыву?

– Любой кризис, будь то 1998, 2008, 2014 или 2020 – это время новых возможностей. Меняются обстоятельства, меняются рынки, и всегда есть и будут люди, которые не сидят сложа руки. Они много работают. Это герои нашего времени. Именно для них мы, совместно со стратегическим партнером конкурса – «Банком «Открытие», и проводим “Предпринимательский прорыв”.

Голосование проходит прямо на сайте Центра «Мой бизнес» www.mb38.ru. В основу голосования положено народное мнение, то есть сами люди, которые являются лояльными потребителями – адептами этих брендов, будут голосовать за предпринимателей и их продукты или услуги.

Вашу инициативу по проведению конкурса поддержал «Банк Открытие». С чем это связано?

– Развитие малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением для банка, он помогает предпринимателям самых разных отраслей и тем самым способствует развитию всего бизнеса Иркутской области. Банк «Открытие» готовит специальный приз, который будет сюрпризом. И этот сюрприз будет вручен при подведении итогов конкурса 25 декабря 2020 года.

Наверняка многие скажут: лучше бы помогли деньгами…

– Вы знаете, сегодня реализуется много разных государственных льготных программ кредитования, которые доводятся через финансовые организации. Но мы считаем, что, помимо финансовой поддержки, важно и признание со стороны общества. Наша задача – максимально популяризовать людей, которые были предприимчивыми в 2020 году на территории нашего региона. Кстати, главные призы будут с финансовым контекстом.

Почему были предложены четыре номинации – “Социальное предпринимательство”, “Производственный бизнес”, “Успешный старт”, “Деловая женщина”?

– Все виды предпринимательской деятельности требуют внимания. Но мы выбрали те, которые, во-первых, являются наиболее актуальными для региона, а во-вторых, требуют популяризации. При этом участник конкурса имеет право подать заявку сразу по двум номинациям.

Расскажите, как будет происходить награждение победителей?

– 25 декабря 2020 будут подведены итоги конкурса «Предпринимательский прорыв года». Всего будет определено четыре победителя, по одному в каждой номинации. Призы получат не только победители в каждой номинации, но и все участники конкурса! Концертная программа, торжественная церемония награждения - вот что ждёт не только участников и победителей конкурса, но и всех желающих зрителей, так как награждение пройдет в онлайн формате - самом подходящем в текущей эпидемиологической обстановке.

Приглашаем всех желающих заявить о своем бизнесе! Участие в конкурсе могут принять предприниматели, зарегистрированные на территории Иркутской области, независимо от формы собственности бизнеса: ООО, ИП, а также самозанятые. Подайте заявку на участие до 18 декабря 2020 года на сайте.