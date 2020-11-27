Закрытые из-за коронавируса ТЦ и кафе Бурятии возобновят работу с 1 декабря

Власти Республики Бурятия на заседании оперштаба по вопросам нераспространения COVID-19 27 ноября приняли решение открыть ранее закрытые торговые центры, заведения общепита и сервиса с 1 декабря, сообщается на сайте местного правления.

При этом всем организациям необходимо соблюдать меры безопасности. Руководство торгово-развлекательных комплексов обязано разделять потоки входящих и выходящих из здания посетителей.

Люди могут посещать заведения только в масках. Посетители должны иметь возможность купить маски и перчатки при входе в торговый центр, необходимо обеспечить меры для соблюдения социальной дистанции.

Кафе, бары, рестораны смогут принимать посетителей до 22 часов. Разрешена рассадка за одним столом не более четырех человек без учета детей.