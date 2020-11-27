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Закрытые из-за коронавируса ТЦ и кафе Бурятии возобновят работу с 1 декабря

Власти Республики Бурятия на заседании оперштаба по вопросам нераспространения COVID-19 27 ноября приняли решение открыть ранее закрытые торговые центры, заведения общепита и сервиса с 1 декабря, сообщается на сайте местного правления.

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При этом всем организациям необходимо соблюдать меры безопасности. Руководство торгово-развлекательных комплексов обязано разделять потоки входящих и выходящих из здания посетителей.

Люди могут посещать заведения только в масках. Посетители должны иметь возможность купить маски и перчатки при входе в торговый центр, необходимо обеспечить меры для соблюдения социальной дистанции.

Кафе, бары, рестораны смогут принимать посетителей до 22 часов. Разрешена рассадка за одним столом не более четырех человек без учета детей.

Напомним, запрет на работу организаций из-за неблагоприятной эпидситуации был введен в Бурятии 16 ноября.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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