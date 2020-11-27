Новости

Ежегодная пресс-конференция с Владимиром Путиным пройдет 17 декабря

Президент России Владимир Путин проведет 17 декабря пресс-конференцию по итогам года, сообщает РИА Новости.

«29 ноября в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов», – отмечается в сообщении.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции: глава государства выйдет на связь с представителями СМИ из своей резиденции в Ново-Огарево, журналисты будут работать в зале Центра международной торговли.

Напомним, пресс-конференция президента РФ – ежегодное мероприятие, которое проводится в стране с 2001 года.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
Пандемия – это не “черный лебедь”, а “серый носорог”
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании