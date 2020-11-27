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В Иркутской области открывается Центр управления регионом

С помощью запросов, полученных в открытых источниках, сотрудники ЦУРа будут обрабатывать сигналы о тех или иных проблемах, отвечать на вопросы, касающиеся деятельности органов местного самоуправления, Правительства области и государственных служб, сообщают в областной администрации.

Задачу открыть подобные Центры по всей стране поставил в начале 2020 года Президент России Владимир Путин.

Работа ЦУРа будет построена на специализированной информационной платформе, с помощью которой сотрудники будут регистрировать, распределять по ответственным ведомствам жалобы и вопросы от жителей региона, а затем размещать ответы. Отличительная особенность системы – оперативность. Ответ человек должен получить в течение 24 часов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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