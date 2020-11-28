СберЛизинг профинансировал поставку оборудования Озерецкому сыродельному комбинату на 13,3 млн евро

СберЛизинг профинансировал поставку оборудования на 13,3 млн евро Озерецкому сыродельному комбинату (ключевой соинвестор проекта – ООО Экомилк). Договор лизинга заключен на 5 лет, сообщают в компании.

Лизинговое соглашение предусматривает поставку оборудования по переработке сырого молока, подготовке смесей и фасовке мягких сыров.

Озерецкий сыродельный комбинат планирует стать новой площадкой компании Экомилк – лидера российского рынка сливочных масел. Также компания производит сыры, йогурты, молоко, творог, сметану, широкий спектр кисломолочной продукции. В общей сложности ассортимент товаров превышает 200 наименований, которые поступают в розничные торговые сети всех регионов страны.

– Мы очень рады, что наше партнёрство способствует развитию отечественного производства. Приобретаемое в лизинг оборудование соответствует международным стандартам качества и общепринятым экологическим нормативам. Опыт и профессионализм команды СберЛизинга позволяет оперативно проводить самые сложные сделки с большим составом участников – в частности, в данной сделке было задействовано десять юридических лиц, – Ольга Кириллова, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг».

– Благодаря сотрудничеству с компанией СберЛизинг, мы смогли точно в срок закупить несколько высококачественных производственных линий различного назначения, что позволит расширить ассортимент и объёмы выпускаемой продукции. Уверен, что данная сделка приблизит нас к нашей цели – стать крупнейшим производителем молочной продукции в Европе, – Алексей Ефременко, генеральный директор Экомилк.