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274 случая коронавируса выявлено в Иркутской области за сутки

По данным оперативного штаба, на 28 ноября в Иркутской области подтверждены 274 новых случая коронавируса, накануне было выявлено 275. Всего за период эпидемии в регионе заболели 31 812 человек.

За последние сутки выздоровел 301 человек, за весь период эпидемии – 28 137. 

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За последние сутки умерли 15 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 999 человек: 859 (+14) человек от COVID-19, 140 (+1) от иных, не связанных с вирусом заболеваний.

В целом, ситуация в регионе остается стабильной. Число выздоровевших превысило заболевших, количество новых случаев находится на одном уровне. Приангарье находится на стабильном 10-м месте среди российских регионов по количеству заболевших COVID-19 с начала эпидемии. При этом в стране ситуация более сложная. Вчера в России впервые выявили больше 27 тысяч зараженных коронавирусом. Это на 8% больше, чем накануне.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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