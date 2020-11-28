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267 заболевших коронавирусом выявлено в Бурятии

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По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 28 ноября выявлено 267 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 –18 634. 

Из 267 новых случаев COVID-19: 219 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. 

Амбулаторное лечение проходят 2 545 пациентов, наблюдается 11 553 человека. Всего выздоровели от COVID-19 – 13 527 (+389) человек.

За последние сутки в регионе 8 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 415 человек. 

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 933 коек, занято – 2 147, свободно – 786. Занятость коечного фонда составляет 73,2%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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