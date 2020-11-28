В Иркутской области выписали первый штраф за выезд на лёд

В Иркутской области составлен первый протокол об административном правонарушении за выезд автотранспорта на неокрепший лёд. Нарушение произошло в Бодайбинском районе на реке Витим, где ледовая переправа еще не открыта, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Нарушение правил при пользовании переправами или наплывными мостами влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.