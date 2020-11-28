Михаил Мишустин расширил границы ТОР «Бурятия»

Границы территорий опережающего развития «Бурятия» будут расширены. Такое постановление подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

К территории опережающего развития «Бурятия» присоединят участки в Заиграевском, Хоринском районах и Улан-Удэ. Благодаря снятию правовых ограничений по разрешенным видам деятельности здесь будут открыты клинический госпиталь, аквапарк, свинокомплекс, проект по организации производства технических газов и создан лесопромышленный комплекс.

В настоящее время в ТОР «Бурятия» реализуют свои проекты 6 резидентов с объемом инвестиций 6,6 млрд рублей, планируется создание более 1000 рабочих мест. В прошлом году резидентами территории опережающего развития стали проекты строительства таможенно-логистического терминала «Наушки» в поселке Хоронхой Кяхтинского района ООО «ТЛТ Наушки» и птицеводческого комплекса мощностью 30 тыс тонн мяса бройлеров в год ООО «Ноябрьскпродсервис».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2020 года №1644 территория ТОР «Бурятия» была расширена. В результате в октябре 2020 года подписаны соглашения с четырьмя новыми инвесторами. Это проекты по созданию и эксплуатации Центра ядерной медицины (ООО «Центр Ядерной медицины Улан-Удэ»), по строительству лечебно-восстановительного комплекса курорта Горячинск (ООО «Курорты Бурятии»), организации производства деревянных плит и панелей (ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон») и производству деревянных столовых приборов (ООО «Восток Плюс»).