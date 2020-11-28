В Бурятии после реконструкции открыли один из самых значимых участков «Монды – Орлик»

В пятницу, 27 ноября, после реконструкции в режиме видеоконференции торжественно открыли один из самых значимых участков автомобильной дороги «Монды – Орлик» в Окинском районе Бурятии. Всего на завершение строительства этой дороги было выделено из федерального бюджета 331,6 млн. рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как отметил Глава Республики Алексей Цыденов, проект по строительству этой дороги был жизненно необходимым, поскольку до ее реконструкции дорожное полотно подтапливали воды реки Ока. Автомобильное сообщение с райцентром, селом Орлик, и населенными пунктами, расположенными ниже по течению, прерывалось до спада воды и проведения аварийно-восстановительных работ для обеспечения проезда автомобильного транспорта.



Строительно-монтажные работы были начаты на объекте еще в 2014 году и продолжены в 2018 году, подрядчиком выступила ООО «Байкал». По словам заместителя председателя Правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова, реконструкция осложнялась тем, что автомобильная дорога проходит вдоль опасных камнепадных прижимов правого берега реки Ока.



