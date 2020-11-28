36 самолетов МС-21-310 планируют выпустить до конца 2025 года

До 2025 года планируется выпустить 36 самолетов МС-21, есть возможность при существующих пяти сборочных станциях нарастить объем до 45 машин. В планах производство до 70 машин. Об этом было заявлено во время рабочего визита министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова в Приангарье.



- Сегодня мы увидели самолёт МС-21-310, который до конца года совершит первый полёт с двигателем ПД-14. Продолжаются летные сертификационные испытания самолетов МС-21-300. Наша задача - до конца следующего года получить российский сертификат на этот лайнер. А затем рассчитываем на валидацию по европейским стандартам агентства EASA, - рассказал Министр промышленности и торговли при посещении Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут».