250 тысяч самозанятых зарегистрировалось в сервисе Сбера «Своё дело»

27 ноября 2018 года в России был подписан закон о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан. Сегодня налог на профессиональный доход применяется во всех регионах страны. А 27 ноября стало праздником для всех, кто работает на себя, — Днём самозанятых, сообщают в пресс-службе Сбера.

Сейчас любой житель страны может зарегистрироваться как самозанятый в сервисе «Своё дело» в мобильном приложении СберБанк Онлайн всего за пару минут, не посещая налоговую и банк. После этого ему доступен бесплатный пакет услуг, который не только позволяет формировать онлайн-чеки и уплачивать налог на профессиональный доход онлайн, но и содержит широкий спектр актуальных для самозанятых сервисов.

Ко Дню самозанятых Сбер запустил специальный проект с необычными историями людей, которые получают доход, работая на себя и занимаясь любимым делом.

– В сервисе «Своё дело» зарегистрировано уже около 250 тысяч самозанятых во всех регионах страны. Я от всей души поздравляю всех самозанятых с профессиональным праздником и желаю им успешно вести своё дело с помощью наших сервисов, которые мы продолжаем разрабатывать и совершенствовать каждый день, – Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

В пакет услуг «Своё дело» для самозанятых входят:

регистрация;

работа с чеками (формирование, просмотр и отзыв);

оплата налогацифровая карта;

онлайн-запись и учет клиентов

конструктор документов;

консультации юриста;

обучающий курс в мессенджере от платформы «Деловая среда»;

специализированные сервисы: страхование ответственности, пенсионное страхование, CRM и другие.

Подробнее о сервисе «Своё дело» можно узнать на сайте банка.