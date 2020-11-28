Иркутск и Усть-Илимск – лидеры по суточному приросту больных COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области, согласно которой лидерами по суточному приросту по данным на 28 ноября стали Иркутск и Усть-Илимск.

Из 274 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 60 (всего 13 092),

в Усть-Илимске – 31 (всего 1 494),

в Братске – 28 (всего 2 040),

в Ангарске – 24 (всего 3 173),

в Эхирит-Булагатском районе – 22 (всего 873).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 13 092, Ангарск – 3 173, Иркутский район – 2 075, Братск – 2 040, Усть-Кут и Усть-Кутский район – 1 916.

Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 31,8 тысячи больных.