Новости

Иркутск и Усть-Илимск – лидеры по суточному приросту больных COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области, согласно которой лидерами по суточному приросту по данным на 28 ноября стали Иркутск и Усть-Илимск.

Из 274 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 60 (всего 13 092),
  • в Усть-Илимске – 31 (всего 1 494),
  • в Братске – 28 (всего 2 040),
  • в Ангарске – 24 (всего 3 173),
  • в Эхирит-Булагатском районе – 22 (всего 873).

Читайте также:

В Бурятии стабилизировалась ситуация с коронавирусом
28 ноября 2020
Роспотребнадзор рассказал, как долго надо будет носить маски
28 ноября 2020

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 13 092,
  2. Ангарск – 3 173,
  3. Иркутский район – 2 075,
  4. Братск – 2 040,
  5. Усть-Кут и Усть-Кутский район – 1 916.

Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 31,8 тысячи больных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
Пандемия – это не “черный лебедь”, а “серый носорог”
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании