В Бурятии стабилизировалась ситуация с коронавирусом

За прошедшие две недели заболеваемость по республике Бурятия характеризовалась стабильно высокими показателями, но без тенденции к росту. Об этом 27 ноября сообщил региональный Роспотребнадзор.

– Отмечается незначительное снижение интенсивности эпидпроцесса, в период с 16 по 26 ноября, суточного темпа прироста с 1,8 до 1,5 и коэффициента распространения – с 1,1 до 1,0. При этом регистрируется тенденция к росту заболеваемости в районах республики. Если в начале месяца доля больных, проживающих в районах, составляла 24%, то на сегодня этот показатель равен 37%, – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Валентина Бальжанова.

При этом меняется возрастная структура инфицированных. Основная доля заболевших приходится на возрастную группу 65 лет и старше (16% от всех случаев заражения) и на возрастную группу от 50 до 64 лет (34% от общего числа инфицированных). Наименьшая заболеваемость регистрируется среди детей до 17 лет.

На сегодняшний день ПЦР-лаборатории республики ликвидировали скопившиеся очереди и результат исследования получают в течение 48 часов. Охват тестированием методом ПЦР в республике составляет 668,3 при нормативе не менее 200 на 100 тыс. населения.