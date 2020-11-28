Кобзев: Приангарье постарается войти в пилотный проект госпрограммы по реновации жилья

В Иркутской области начали обследование на сейсмоустойчивость домов 335 серии. Первый объект находится в городе Ангарске Иркутской области. Жильцов расселили – на эти цели из областного бюджета выделили больше 22 миллионов рублей, специалисты приступили к работе, сообщил в Instagram Игорь Кобзев.



Сейчас специалистам предстоит оценить состояние строений с точки зрения сейсмоустойчивости, рассчитать их надежность с учетом мощных подземных толчков. В планах исследовать прочность и плотность бетона, выявить параметры износа, оценить работоспособность корпуса.

– Особенно остро проблема домов 335 серии встала в сентябре, после ощутимого землетрясения, которое произошло в Иркутской области. Во многих таких многоэтажках пошли трещины по фасадам и фундаментам. Тогда стало ясно, что необходимо как можно быстрее приступать к обследованию жилых зданий этой серии, чтобы понимать их техническое состояние, – подчеркнул глава региона в Instagram.



Работы должны завершить к концу декабря. После анализа всех данных будем принимать решения и по другим домам 335 серии. А их в регионе немало – около 1,3 тысяч.

По словам Игоря Кобзева, чтобы выполнить обязательства, регион будет включаться в различные федеральные программы, привлекать к работе специалистов федеральных ведомств. В частности, сейчас готовится федеральная программа по реновации жилого фонда страны. Она подразумевает масштабный снос ветхого и аварийного жилья.

– Будем стараться войти в пилотный проект этой программы. Это поможет значительно обновить жилой фонд Иркутской области, – заявил Игорь Кобзев.