Новости

Кобзев: Приангарье постарается войти в пилотный проект госпрограммы по реновации жилья

В Иркутской области начали обследование на сейсмоустойчивость домов 335 серии. Первый объект находится в городе Ангарске Иркутской области. Жильцов расселили – на эти цели из областного бюджета выделили больше 22 миллионов рублей, специалисты приступили к работе, сообщил в Instagram Игорь Кобзев.

Сейчас специалистам предстоит оценить состояние строений с точки зрения сейсмоустойчивости, рассчитать их надежность с учетом мощных подземных толчков. В планах исследовать прочность и плотность бетона, выявить параметры износа, оценить работоспособность корпуса.

Читайте также:

109 домов 335 серии обследуют в Иркутской области
5 октября 2020
Семь аварийных домов 335 серии в Иркутской области рассчитывают включить в федеральную программу
30 сентября 2020

– Особенно остро проблема домов 335 серии встала в сентябре, после ощутимого землетрясения, которое произошло в Иркутской области. Во многих таких многоэтажках пошли трещины по фасадам и фундаментам. Тогда стало ясно, что необходимо как можно быстрее приступать к обследованию жилых зданий этой серии, чтобы понимать их техническое состояние, – подчеркнул глава региона в Instagram.

Работы должны завершить к концу декабря. После анализа всех данных будем принимать решения и по другим домам 335 серии. А их в регионе немало – около 1,3 тысяч.

По словам Игоря Кобзева, чтобы выполнить обязательства, регион будет включаться в различные федеральные программы, привлекать к работе специалистов федеральных ведомств. В частности, сейчас готовится федеральная программа по реновации жилого фонда страны. Она подразумевает масштабный снос ветхого и аварийного жилья.

– Будем стараться войти в пилотный проект этой программы. Это поможет значительно обновить жилой фонд Иркутской области, – заявил Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Опасные "хрущёвки"":
Все материалы сюжета (16)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В России вторые сутки подряд выявлено больше 27 тыс. заразившихся коронавирусом
В Бурятии стабилизировалась ситуация с коронавирусом
Иркутск и Усть-Илимск – лидеры по суточному приросту больных COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании