Аэропорт Иркутска просят допустить к выполнению международных авиарейсов. Готовится обращение в Минтранс России, а также на имя председателя Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Татьяны Голиковой. Об этом сообщает ТПП Восточной Сибири.

C 1 августа на взаимной основе постепенно возобновлено авиасообщение России с рядом государств, в том числе со странами, в которые до начала пандемии из Иркутска осуществлялись регулярные авиарейсы: Турция, Казахстан , Киргизия , ОАЭ , Республика Корея и Япония. Однако из аэропорта Иркутска пока приостановлено воздушное сообщение с этими и другими зарубежными странами, что снижает доступность авиаперелетов для жителей Иркутской области и негативно сказывается на туристической привлекательности региона для иностранных граждан, подчеркивается в сообщении ТПП.