Взгляд в будущее: что будет с Россией и миром в ближайшие десятилетия

Футурологическая конференция «Futurum 2050-2100. Взгляд в будущее: Иркутск. Россия. Мир. Вселенная» прошла в онлайн-формате в пятницу, 27 ноября. Восемь известных спикеров – российские футурологи, писатели-фантасты, журналисты, философы – выступили перед участниками конференции из Иркутска, Красноярска, Братска, Москвы. Организатор мероприятия – торговая сеть “Слата” – считает, что именно такой профессиональный и творческий союз экспертов позволяет по-настоящему комплексно и нетривиально взглянуть на будущее России и мира в ближайшие 100 лет.

“После коронавируса мы столкнемся с эффектом радости и бедности”

Кирилл Игнатьев, российский бизнесмен, футуролог, председатель совета директоров ГК “Русскиие инвестиции”, провел виртуальный тур в будущее. Он напомнил, что футурология – наука о прогнозировании будущего – сильно изменилась за полвека. Если раньше футурологи были в основном философами, социологами, сейчас наука вышла за пределы гуманитарных дисциплин, это больше анализ трендов, математический анализ и моделирование. Футурологи выполняют в современном мире функцию трендвотчеров, их обязательно надо слушать, чтоб не пропустить новые тренды, но их идеи нельзя кидаться реализовывать прямо сейчас, потому что есть риск выйти с продуктом, до которого рынок еще не дозрел. Достаточно иметь в виду и чуть поворачивать в эту сторону.

– Ключевые риски сейчас – это болезни, экология и глобальные катастрофы. Нам они кажутся менее реальными, но именно они могут сильно изменить нашу жизнь.

Мы предполагаем, что в течение всего следующего года мы будем бороться с коронавирусом, серьезная глобальная победа произойдет, скорее всего, только в 2022 году. Затем, как после любой войны, а коронавирус похож на войну, мы столкнемся с эффектом радости и бедности. Радость от того, что коронавирус победили, а бедность от того, что много потеряли во время эпидемии – денег и возможностей. Эта рецессия окажется долгой.

Что же нас ждет в более далёком будущем? Несколько лет назад у международных футурологов была популярна концепция технологической сигулярности. Её суть в том, что в какой-то момент машинные возможности искусственного интеллекта сильно превзойдут возможности человека, и мир станет машиноцентричным. Но эти риски не оправдались. Сегодня реалистичнее выглядит образ постцифровой экономики как антропонимика, то есть наоборот, мир, ориентированный на человека, его здоровье, долголетие и комфорт. А машины хотя и превзойдут человека, но они будут ему служить.

Если сейчас в приоритете цифровая экономика, то возникает вопрос, что будет в приоритете дальше?

Я считаю, что именно в областях, ориентированных на человека, мы можем искать образ будущих компаний-миллиардеров, так называемых будущих единорогов. Они постепенно будут выигрывать у компаний, которые создали цифровую инфраструктуру и сейчас выступают в роли победителей – это Google, Yandex, Amazon.

Мы ждем, что в будущем появится, например, постоянный мониторинг здоровья человека с оповещением и предупреждением, персонифицированная умная еда, технология регулирования сна, человеческого настроения, репродукция органов человека.

В 20-е годы появится новый рынок труда. Цифровая репутация, то, как человек себя ведет в социальных сетях, станет важнее анкетных данных в резюме. В 20-е годы будет все больше электромобилей, появится моментальный перевод с других языков. Скорее всего, в конце 20-х мы откажемся от наличных. В это же время мы ожидаем крупный кризис экономики старой модели. Ждём обострения конкуренция между городами. Выигрывать будут те, где комфортнее жить.

В 30-е годы жду беспилотный транcпорт, мы будем полноценно им пользоваться. Электромобили будут проезжать без подзарядки 1000 км. В 30-е произойдет глобальная переориентация людей с собственного на арендованное жилье.

“Прогнозы фантастов иногда оказываются достаточно точными”

Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко считает, что общество нуждается в прогнозировании будущего. Опираться на фантастику в плане социальных прогнозов, конечно, можно. Фантасты часто угадывают и угадывают многое, но они не знают главного – причин тех или иных явлений, хотя их прогнозы иногда оказываются достаточно точными.

– В СССР любая попытка фантастов прогнозировать будущее упиралась в идеологию, поэтому советская фантастика в плане прогнозирования сильно тормозила. Но после того, как Советский союз распался, у фантастов стало больше вариантов предсказать будущее.

Например, в 90-е годы негативные сценарии предрекали, что Россия перестанет существовать или распадется на много мелких государств. Или наоборот, превратится в супермощное государство, интересно, что данными утопиями страдали фантасты западных стран.

В начале 2000-х наступило более комфортное и спокойное время, многие его вспоминают с ностальгией, и фантасты стали активнее исследовать будущее. Сосредоточились на технических прорывах, кибербанке, взаимодействии людей в виртуальном мире. То, как мы сейчас общаемся во время онлайн-конференции, было описано фантастами 20 лет назад.

Но есть несовпадение в мелочах. Например, появление мобильного телефона из фантастов никто не смог описать. Опять же, что с появлением смартфонов кардинально изменится наша жизнь, тоже никто не предсказал. Никто из них не мог представить, что люди сами будут оповещать всех желающих о всех своих действиях в социальных сетях. Этого не было предсказано.

Мы оказались в обществе виртуальной реальности, криптовалют и тотального контроля. Достаточно вспомнить Китай, где появилась оценка социальной значимости человека. За поведение выставляются баллы, они суммируются, от этого зависит его продвижение по службе. Все это произошло, но мы фантасты ожидали, что это произойдет в результате резкого изменения или катаклизма. Но оно пришло в нашу жизнь тихо и спокойно.

Что касается эпидемий, фантасты их предсказывали много. Всё это выглядело апокалиптичнее: вымершие города, зомби, бродящие по улицам. Хорошо, что действительность выглядит иначе. Тем не менее, нельзя не признать, что общество из-за пандемии переживает колоссальный кризис, меняются все модели поведения, это тревожно.

“Механизм узкой специализации стран рухнет в одночасье”

Известный интеллектуал, политический консультант и журналист Анатолий Вассерман считает, что причина великой депрессии, которую мы переживаем с 2008 года, кроется в снижении производительности труда.

– Считается, что разделение труда всегда повышает его производительность. Но это далеко не всегда так. Разделение труда во многих случаях повышает производительность только до определенного предела, а потом она наоборот, начинает снижаться.

Нынешняя глобальная система разделения труда, основанная на узкой специализации целого ряда стран, очень заметно снижает производительность труда. Каждая страна слишком сложна и обширна, чтобы ее можно было специализировать на 2-3 видах деятельности. По мере узкой специализации большая часть живущих в этих странах оказывается неработающими, и производительность труда падает. Это является причиной великой депрессии, которую мы переживаем с 2008 года. Кто-то может со мной поспорить. По бухгалтерии, по финансам было несколько периодов, когда падение приостанавливалось, но если сравнивать в натуральных показателях, видно, что мы переживаем период многолетнего непрерывного падения.

Трампа, кстати, избрали за обещания, что он демонтирует этот механизм узкой специализации стран. Но то, как его отстраняют от должности, показывает, что в мире есть много структур, извлекающих выгоду из общего ущерба. Это означает, что сиcтема продержится еще долго. Но потом рухнет в одночасье с серьезными последствиями для большой части мира.

Нашу страну это заденет в меньшей степени, потому что у нас разнообразие собственного производства. Кроме того, Россия активно участвует в создании индийско-китайского рынка. Когда этот рынок удастся создать, он будет самодостаточным.

“Надо расширить сознание и не бояться ошибаться, чтобы поговорить о будущем”

Сейчас бОльшая часть конференций, проводимых в любой отрасли, чаще опирается на аналитику – что случилось вчера, как люди или бизнес реагировали на те или иные события и, исходя из этого, выстраивается планирование и тренды. Но по мнению Ярослава Шиллера, исполнительного директора розничной сети «Слата», этого явно недостаточно.

– Когда мы планируем будущее в среднесрочном или долгосрочном периоде и опираемся на прошлое, мы никогда не найдем нового истинного нетривиального пути. Привязываясь к прошлому, мы будем бояться повторения ошибок, а это уже заставляет нас узко и ограниченно мыслить.

Нужна смелость, чтобы убирать чувство страха перед тем, что на данный момент может казаться безумным и нереальным, не имеющим к «сейчас» никакого отношения. Со спикерами конференции мы можем поговорить о будущем по-настоящему. Расширить сознание. Смело посмотреть в будущее, и что именно нас ждет!

Надеюсь, что это перейдет в цикл разговоров о будущем, рассуждения, которые можно «посадить» на бизнес, на социальную среду, примерить на себя в разрезе, что было вчера, и что видим сейчас. Научиться формировать новые реалии исходя из сегодня.

Цель конференции – расширять границы мышления и сознания, не бояться ошибаться, думать о тех вещах, которые кажутся в данный момент нереальными, не сдаваться. В мышлении будущего нет границ, а в повседневной работе мы часто используем наработанные связи, мозг привыкает работать по шаблонам, тем самым мы ограничиваем свой ресурс, ставим рамки себе и держим сознание в клетке. Надеюсь, наши сотрудники и партнеры – слушатели конференции, смогли подзарядиться от таких людей, получить инсайты, увидеть свои возможности и тот глубокий потенциал, который скрыт в каждом.