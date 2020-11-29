«Ростелеком» подключил резервный канал связи в Усть-Илимске

«Ростелеком» завершил организацию запасного канала связи в Усть-Илимске — одном из крупнейших промышленных городов Иркутской области. Специалисты компании обеспечили резерв в 10 Гбит/сек для бесперебойной работы интернет-сервисов и телевидения для более 15 тысяч абонентов компании, сообщают в компании.

Теперь инфраструктура обеспечивает готовность станций к пропуску растущих объемов интернет-трафика и гарантирует стабильную работу связи в городском округе, где проживают более 80 тысяч жителей. На новый резервный канал планируется переключать абонентов при проведении профилактических работ или в случае аварии.

«Наша главная задача — обеспечить стабильную работу в условиях пандемии коронавируса. Мы отмечаем, что трафик и нагрузка на сети растут. Потребление услуг увеличили как абоненты-физические лица, так и коммерческие предприятия, образовательные учреждения, органы государственной власти. Наши специалисты принимают оперативные меры по расширению пропускной способности сети в регионе, — подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Одно из таких направлений — Иркутск – Усть-Илимск».

«Чтобы работа и учеба в удаленном режиме проходили максимально качественно и полезно, мы предложили абонентам Усть-Илимска умные услуги, — отметил начальник отдела продаж Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Денис Липнягов. — Это цифровой видеосервис Wink, популярное решение «Умный дом», дополнительные возможности домашнего интернета, и образовательный онлайн-сервис «Ростелеком. Лицей», который рассчитан на учеников 1–11 классов». По словам Дениса Липнягова, для людей, вынужденных больше времени проводить дома, компания предлагает интеллектуальную колонку с дружелюбным голосовым помощником Маруся. Она напомнит о важном, включит приятную музыку, расскажет погоду или поставит таймер.

В настоящее время протяженность магистральных волоконно-оптических линий связи на территории региона составляет более 2 000 км. Проведенные работы стали частью долгосрочной программы технического развития «Ростелекома». Ее цель — устранить цифровые барьеры и обеспечить доступность связи для жителей небольших городов и поселков области