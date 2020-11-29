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«Квартирный бум» в Иркутской области

На ипотеку с господдержкой в Сбербанке повышенный спрос, сообщают в пресс-службе Сбера. 

Спрос на ипотеку Сбербанка в Иркутской области за 10 месяцев 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особым интересом у жителей региона в настоящее время пользуется льготная ипотека с господдержкой со ставкой от 6,1% годовых при регистрации сделки в электронном виде. На сегодняшний день по данной программе в целом по России Сбербанк уже выдал 153 тысяч кредитов, на общую сумму 403 млрд рублей. В Иркутской области   выдано 1,5 тысячи льготных ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд рублей. 

В общем объёме кредитов на покупку квартир в новостройках в Байкальском банке Сбербанка доля льготной ипотеки с господдержкой в 2020 году превышает 90%. Рост оформленных кредитов на новостройки по этой программе в Иркутской области составил 1,5 раза.   

– В Сбербанке на данный момент действует несколько программ ипотечного кредитования, но действительно драйвером спроса у жителей региона   стала именно программа ипотечного кредитования с господдержкой. Ставка Сбербанка в рамках субсидирования от застройщика здесь возможна от 0,1% годовых, а стандартная ставка банка по программе — 6,1%Сбер сейчас делает особый акцент на продвижении дистанционных сервисов, которые в условиях пандемии являются очень удобными и востребованными у наших клиентов. Дополнительным фактором развития интереса людей к таким предложениям является и экономия времени. У льготной ипотеки с господдержкой сниженная ставка действует при условии, что заемщик регистрацию своей сделки и подачу заявки проведет именно в электронном виде, с помощью сервиса ДомКлик, – Татьяна Чувайлова, директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Байкальского банка Сбербанка.

Постановлением Правительства РФ программа ипотеки с господдержкой, стартовавшая в конце апреля 2020 года, продлена до 1 июля 2021 года. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года.    

Льготная ипотека выдаётся на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей. Первоначальный взнос — не менее 15% стоимости жилья. Срок кредита — до 20 лет.  

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– Льготная ипотека играет большую роль в т.н. «квартирном буме», который сейчас отмечается в Иркутской области. Повышенный спрос на новостройки отмечают не только компании-застройщики, но и мы. Свидетельством тому является значительное увеличение числа выданных жилищных кредитов. Ипотека с господдержкой имеет комплексный оздоровительный эффект и для жителей области, которые могут решить свои задачи с приобретением жилья, и - для экономики региона, для развития строительного сектора Иркутской областиего многочисленных подрядчиков — производителей товаров для ремонта, мебели и так далее. Поэтому мы всячески приветствуем продление сроков действия программы и приглашаем жителей Иркутской области, кто еще думает, воспользоваться ею, – Юлия Кальвина, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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