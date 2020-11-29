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Число заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 32 тысячи

По данным оперативного штаба, на 29 ноября в Иркутской области подтверждены 276 новых случаев коронавируса, накануне было выявлено 274. Показатели стабильно высокие, но без тенденции к росту. Всего за период эпидемии в регионе заболели 32 088 человек.

За последние сутки выздоровели 194 человека, за весь период эпидемии – 28 331. 

За последние сутки умерли 16 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 1015 человек: 874 (+15) человек от COVID-19, 141 (+1) от иных, не связанных с вирусом заболеваний.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Британские ученые оценили эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
В Бурятии за сутки коронавирусом заразились 268 человек
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило 32 тысячи
Все материалы сюжета

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