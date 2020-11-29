В Бурятии за сутки коронавирусом заразились 268 человек

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 29 ноября выявлено 268 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 –18 902.

Из 268 новых случаев COVID-19: 206 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 2 469 пациентов, наблюдается 11 254 человека. Всего выздоровели от COVID-19 – 13 850 (+323) человек.

За последние сутки в регионе 8 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 423 человека.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 933 коек, занято – 2 160, свободно – 773. Занятость коечного фонда составляет 73,6%.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Хотя показатели выявления новых случаев по-прежнему велики, но без тенденции к росту.