Сгоревшую школу в Большом Голоустном восстановят в 2021 году

Прошлое здание сгорело 25 ноября. В нем обучался 71 ученик, работали 18 педагогов и 10 человек технического персонала.

- В течение недели необходимо рассмотреть два варианта - будет ли это капитальное строительство, а это два года, или блочное модульное, и тогда к 1 сентября 2021 года дети смогут сесть за парты в новой школе, - сообщил Игорь Кобзев.

На данный момент школьники учатся не удаленке. В безвозмездное пользование всем обучающимся и педагогам передали 90 планшетов, канцелярские товары, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства.

Для проведения очного обучения принято решение выделить помещение турбазы, на 1 километре от поселка, где соблюдены все нормативы, проведена пожарная сигнализация, установлена система видеонаблюдения, есть возможность организовать питание учеников. Ребят будут доставлять на занятия на школьном автобусе.

Ранее сообщалось, что школьников будут возить в школу в Малом Голоустном.

- Возить детей за 50 км в другое село - не лучшее решение, но пока других вариантов нет, - говорит мэр Иркутского района Леонид Фролов.

Сейчас администрация будет искать подходящее помещение в Большом Голоустном, которое можно приспособить под учебный процесс. Мэр подчеркнул, что администрация приложит все усилия для скорейшего строительства новой школы.