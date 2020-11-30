Ко Дню матери Ситимобил и ВкусВилл предложили клиентам попробовать блюда по любимым рецептам мам водителей

Водители такси из разных уголков страны рассказали о блюдах от своих мам, сообщают в пресс-службе Ситимобил.

В заказах из магазинов сети продуктов для здорового питания «ВкусВилл», которые доставят подключенные к Ситимобил водители, появятся открытки с семейными рецептами от водителей сервиса и историями с теплыми воспоминаниями из детства. Совместная акция Ситимобил и ВкусВилл приурочена ко Дню матери, который отмечается по всему миру 29 ноября. В проекте приняли участие водители из разных уголков России.

Покупатели смогут попробовать блюда по традиционным рецептам от мам водителей. Например, индийские ладу, как в семье Олега из Москвы, корейский суп Кукси от мамы водителя Мэннями из Краснодара или пахлаву, как за праздничным столом у Андрея из Энгельса, и другие блюда. Больше рецептов вы найдете по ссылке.

На каждой открытке размещен QR-код для перехода в интернет-магазин — покупатель сможет добавить в свою корзину готовый набор ингредиентов к нужному блюду, а также прочитать другие истории и рецепты.

К акции подключены магазины сети «ВкусВилл» в разных районах Москвы, заказы из которых доставляются через Ситимобил. Агрегатор выступает логистическим партнером сети: часть заказов из интернет-магазина попадает к водителям, подключенным к сервису. А значит, продукты оказываются на столах у покупателей еще быстрее.

Пресс-служба Ситимобил: «У многих семей есть свое любимое блюдо, процесс его приготовления может превращаться в большую традицию. Мы решили узнать у водителей из самых разных уголков страны, какие блюда любят в их семье — и получили тысячи теплых рецептов. А для покупателей такая акция может стать хорошим поводом для обеда за семейным столом».

Доставка продуктов из «ВкусВилл» водителями партнеров Ситимобил бесплатна для покупателя, без наценки на продукты и без минимальной суммы заказа. От заказа до получения занимает не более пары часов. Для водителей, подключенных к доставке, подготовлена специальная программа обучения курьеров на автомобилях. К доставке Ситимобил уже подключено большинство магазинов сети в Москве и точки в отдельных районах Санкт-Петербурга, позднее география партнерства расширится.