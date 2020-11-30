Траты россиян в «черную пятницу» снизились почти на 40%

В ключевых категориях траты россиян упали более чем на четверть, сообщает РБК.

В сегменте «Универсальные магазины» расходы оказались на 27,5% ниже, чем год назад, в сегменте «Бытовая техника и электроника» — на 30,5%, в «Одежде, обуви и аксессуарах» — на 44,8%.

Если сравнивать траты россиян в «черную пятницу» по сравнению с тратами в обычные дни, то в 2020 году всплеск расходов был ниже, чем в прошлом.

Особенностью минувшей «черной пятницы» стало то, что рост спроса на фоне пандемии коронавируса был сконцентрирован в онлайн-каналах, говорится в исследовании.

В 2,3 раза по сравнению с уровнем сентября—октября выросло число покупателей, которые приобрели онлайн-фильмы, игры, подписки на сервисы и другие цифровые товары. Однако из-за скидок средний чек в этих категориях увеличился лишь на 15% по сравнению с предыдущими днями и составил 351 руб.

Ранее аналитики СберИндекса сообщали о том, что «чёрная пятница», которая пройдёт 27 ноября, может оказаться неэффективной.

К этим выводам они пришли, проанализировав подавленную динамику потребительских расходов с 16 по 22 ноября. Изменение составило –9,0% г/г после снижения на 7,7% г/г неделей ранее.

Индекс потребительской активности, рассчитываемый на SberIndex.ru, находится ниже 70 пунктов (69 п.). Потребитель «в спячке», а спрос стабилизируется на низких уровнях.