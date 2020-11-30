МТС приглашает школьников Приангарья пройти эко-курс по сохранению редких животных

Компания МТС совместно с Московским зоопарком запускают творческо-образовательную программу по экологии в рамках общероссийского благотворительного проекта «Поколение М».

Её цель – развить у подрастающего поколения интерес к природе и бережному сохранению окружающей среды. Дети со всей страны смогут пройти экологические онлайн-уроки и получить возможность изучить специальный научно-практический курс по сохранению исчезающих видов животных от известных ученых и исследователей в Москве.

Как проходит конкурс

Для участия в конкурсе, детям в возрасте от 6 до 14 лет необходимо пройти интерактивный курс на сайте проекта «Поколение М» для детального изучения редких видов животных. Задания адаптированы под возраст участников. В каждой теме представлены индивидуальные мастер-классы и задания по моделированию. Полное выполнение мастер-классов позволит получить комплексные знания об уникальных особенностях разных видов животных, а также научатся создавать комфортные условия жизни для редких видов животных, которые не могут благополучно существовать в дикой среде.

Для закрепления полученных знаний необходимо попробовать свои силы в творческих конкурсах по пяти номинациям: «Большие панды», «Млекопитающие», «В джунглях», «Заповедникум» и «Что такое зоопарк?» Участникам предложат сделать поделки и создать картины по темам. В каждой номинации наставники конкурса выберут лучшие работы.

Что ждёт победителей?

Авторы лучших работ смогут пройти в Московском зоопарке научно-практический курс: они побывают в музее и познакомятся с историей зоопарка, встретятся с кураторами европейских программ по сохранению животных, научными сотрудниками и заведующими отделов, станут частью исследовательской группы по наблюдению за животными и проведению тренингов. Ребята получат возможность оказаться «за кулисами» Московского зоопарка: попробовать себя в роли помощников кипера (сотрудника по уходу за животным), приготовить обед по специальному рациону для своего любимого животного.

«2021 год в Приангарье будет объявлен годом Байкала, и судя по насыщенной программе, большое внимание будет уделяться мероприятиям, направленным на сохранение природного наследия, в том числе эко-просвещению. МТС также заинтересована в том, чтобы привить подрастающему поколению желание заботиться и сохранить удивительную природу нашего региона: национальные парки, берег Байкала и создали эко-программу для школьников. Уверен, что иркутские дети активно включатся в проект и смогут достойно представить наш регион», -- отметил директор филиала МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

«Экологическая ситуация в стране и мире может измениться, если мы будем вместе работать над образованием подрастающего поколения, если мы будем формировать правильное мироощущение и уважительное отношение ко всему живому», — прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Для участия в конкурсе ребятам необходимо пройти курс обучения и загрузить видеопрезентации своих работ на сайт «Поколения М» до 31 мая 2021 года.

МТС внесёт дополнительный вклад в рамках проекта «Поколение М»: все загруженные на сайт работы ребят, лайки и репосты на официальных площадках «Поколения М», будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей.