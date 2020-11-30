Банду из Иркутской области обвинили в незаконной рубке леса на 14 млн рублей

Полиция Иркутской области обвинила преступную группу из шести человек в незаконной рубке 900 кубометров леса в Куйтунском и Зиминском районах на 14 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что преступники под видом легальной лесозаготовки незаконно рубили деревья. Банда использовала методы конспирации: заготавливала материалы только ночью и выставляла патрульных, которые предупреждали по рации о возможной опасности.

Несмотря на меры предосторожности, часть преступников поймали прошлым летом – организатора и троих участников, двоих фигурантов дела объявили в федеральный розыск.

Лесорубам выдвинуто обвинение по статье «Нелегальная лесозаготовка», санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.