Массовое празднование Нового года отменили в Тайшетском районе из-за коронавируса

Власти Тайшетского района Иркутской области на официальном сайте сообщили об отмене массового празднования Нового года из-за коронавируса.

«Новый год – это семейный праздник. И в сложившихся обстоятельствах, когда инфекционное заболевание прогрессирует, эпидемиологическая ситуация ухудшается, считаю данное решение разумным. Очень надеюсь, что жители Тайшетского района с пониманием к этому отнесутся», – приводятся в сообщении слова главы территории Александра Величко.

По информации властей, отменены все массовые мероприятия, в том числе и традиционная новогодняя елка мэра. Жителям района рекомендовано отметить праздник дома.

Напомним, ранее об отмене всенародных гуляний в честь Нового года сообщили власти Ангарска и Иркутска.