В Иркутской области участились случаи пожаров

28 и 29 ноября в Приангарье зарегистрировано 48 пожаров, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 13 случаев. Погибших, травмированных нет. На пожаре, произошедшем в областном центре на улице Волгоградской спасли 12 человек.

Государственные инспекторы по пожарному надзору сообщили об увеличении количества пожаров в жилом секторе в выходные дни. Также на рост пожаров влияет снижение среднесуточных температур. Самыми распространёнными причинами пожаров в жилье являются электротехническая причина, неосторожное обращение с огнём и печное отопление.