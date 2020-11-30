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В Иркутске после погони полицейские задержали нетрезвого лихача

Водитель «Ниссан Лаурель» проигнорировал требование и попытался скрыться. Через несколько минут лихач столкнулся с ограждением на улице Челябинской и автомобилем на улице Рабочего Штаба, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Экипажам дорожной полиции удалось блокировать движение иномарки и задержать нарушителя.

Выяснилось, что управлял седаном 24-летний житель Иркутского района. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

В отношении нарушителя составили 11 административных протоколов, в том числе за отказ от прохождения медосвительствования, выезд на полосу встречного движения, повреждение дорожных сооружений, оставление места ДТП и др.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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