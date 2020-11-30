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Крупные вспышки коронавируса за сутки произошли в Усть-Илимске, Братске и Ангарске

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области, согласно которой лидерами по суточному приросту больных COVID-19 по данным на 30 ноября стали Иркутск, Ангарск, Усть-Илимск и Братск.

Из 273 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске –55 (всего 13 221),
  • в Ангарске – 49 (всего 3 222),
  • в Усть-Илимске – 40 (всего 1 550),
  • в Братске – 38 (всего 2 078),
  • в Бодайбо – 22 (всего 1 037).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 13 221,
  2. Ангарск – 3 222,
  3. Иркутский район – 2 094,
  4. Братск – 2 078,
  5. Усть-Кутский район – 1 916.

Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 32,4 тысячи больных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Пятиклассники Ангарска и Братска вернулись к очному обучению
Крупные вспышки коронавируса за сутки произошли в Усть-Илимске, Братске и Ангарске
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