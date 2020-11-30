Крупные вспышки коронавируса за сутки произошли в Усть-Илимске, Братске и Ангарске

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области, согласно которой лидерами по суточному приросту больных COVID-19 по данным на 30 ноября стали Иркутск, Ангарск, Усть-Илимск и Братск.
Из 273 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске –55 (всего 13 221),
- в Ангарске – 49 (всего 3 222),
- в Усть-Илимске – 40 (всего 1 550),
- в Братске – 38 (всего 2 078),
- в Бодайбо – 22 (всего 1 037).
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30 ноября 2020
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 13 221,
- Ангарск – 3 222,
- Иркутский район – 2 094,
- Братск – 2 078,
- Усть-Кутский район – 1 916.
Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 32,4 тысячи больных.