Крупные вспышки коронавируса за сутки произошли в Усть-Илимске, Братске и Ангарске

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области, согласно которой лидерами по суточному приросту больных COVID-19 по данным на 30 ноября стали Иркутск, Ангарск, Усть-Илимск и Братск.

Из 273 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске –55 (всего 13 221),

в Ангарске – 49 (всего 3 222),

в Усть-Илимске – 40 (всего 1 550),

в Братске – 38 (всего 2 078),

в Бодайбо – 22 (всего 1 037).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 13 221, Ангарск – 3 222, Иркутский район – 2 094, Братск – 2 078, Усть-Кутский район – 1 916.

Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 32,4 тысячи больных.