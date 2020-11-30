Школьники из Иркутской области вошли в число победителей командной инженерной Олимпиады

Олимпиаду организовали совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ», сообщают в областной администрации.

Иркутяне Константин Карманов и Иван Самойленко выступали в сфере «Технологии для космоса». В составе команды «Фотон» они выполняли миссию по спасению лунной базы, в которую попал метеорит. Участники проектировали детали для роботизированной тележки, писали управляющий код, совершали виртуальные полеты в симуляторе.

- Вы сделали только первый шаг в направлении своей карьеры, но я уверен, что этот шаг позволит вам двигаться дальше и стать серьезными инженерами, учеными, исследователями, - обратился к участникам финала генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Победители получат дипломы и полезные призы, которые позволят продолжить образование в выбранной технологической сфере. Участие в соревнованиях поможет школьникам получить необходимый опыт для успешного выступления в треке Олимпиады Кружкового движения НТИ для 8–11 классов, победители которой получают льготы и преимущества при поступлении в ведущие инженерные вузы страны.