Светлана Семенова стала уполномоченным по правам человека в Приангарье

Уполномоченного по правам ребенка в Сибирском федеральном округе Светлану Семенову назначили на должность омбудсмена Иркутской области, сообщает пресс-служба регпраивтельства.

Кандидатуру Семеновой выбрало большинство депутатов областного парламента во время голосования.

На предыдущем месте Семенова проработала 9 лет. Новая должность дает ей возможность обращаться в суд с административными исками в защиту прав, свобод и законных интересов людей, а также в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения или приговора суда.