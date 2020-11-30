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Светлана Семенова стала уполномоченным по правам человека в Приангарье

Уполномоченного по правам ребенка в Сибирском федеральном округе  Светлану Семенову назначили на должность омбудсмена Иркутской области, сообщает пресс-служба регпраивтельства.

Кандидатуру Семеновой выбрало большинство депутатов областного парламента во время голосования.

На предыдущем месте Семенова проработала 9 лет. Новая должность дает ей возможность обращаться в суд с административными исками в защиту прав, свобод и законных интересов людей, а также в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения или приговора суда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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