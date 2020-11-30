Администрация Иркутска отказалась платить за некачественные дорожные работы

Недобросовестный подрядчик потерял порядка 4,3 млн рублей, сообщают в мэрии Иркутска.

Нарушения обнаружили на трех объектах – ул. 4-ая Железнодорожная на участке от ул. Маяковского до ул. Звездинская, ул. Кайская на участке от ул. Профсоюзная до ул. 4-ая Железнодорожная и на всем протяжении ул. Желябова.

На данных улицах верхний слой асфальтового полотна не соответствует нормативам по водонасыщению и уплотнению. Данные виды работ подрядчикам оплачены не будут – это порядка 4,3 млн рублей.

Во время строительного сезона 2020 года администрация не раз фиксировала нарушения

– Весной при проверке состояния дорог специалисты администрации уделят особое внимание данным объектам, – рассказал и.о. заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства Владимир Преловский.