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10% коечного фонда для больных COVID-19 свободны в Иркутской области – глава минздрава

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Глава министерства здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков во время сессии заксобрания заявил, что в регионе свободно более 10% коечного фонда для заболевших COVID-19. Трансляция заседания ведется на канале ЗС в Youtube.

По его информации, кровати для больных коронавирусом есть на базе 57 учреждений. Всего в Приангарье имеется 5,9 тысячи мест, 1,8 тысячи из которых – с кислородной поддержкой. 1,2 тысячи мест являются основными, 4,7 – развернуты дополнительно.

В настоящее время в Иркутской области есть 567 мест с аппаратами ИВЛ.

На оборудование ковидных госпиталей было потрачено 842 миллиона рублей, 640 – из федерального бюджета, 202 миллиона выделены из областного бюджета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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