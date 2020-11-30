Путин посоветовал чиновникам надевать шапки

Во время телемоста в Сибири мэр Усолья-Сибирского отбросил головной убор в сторону, сообщает «Россия 1». В телемосте с главой государства поучаствовали мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин, глава Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. На связь с президентом политики выходили с площадки на открытом воздухе.

«Наденьте шапки, холодно, уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь! Заболеете, не хватало еще», – заявил глава государства, заметив, что перед разговором с ним иркутские чиновники сняли головные уборы, а Торопкин бросил головной убор в сторону. Несмотря на замечание президента, чиновники остались стоять на улице без головных уборов.

Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин прокомментировал ситуацию. «Да, было на самом деле холодно, но полчаса потерпеть можно, мы же сибиряки», — говорит он.