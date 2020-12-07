Касса взаимопомощи для бизнеса. Почему предпринимателям легко работать с КПК «ГоСотделение»?

Наверное, практически каждому предпринимателю периодически приходится решать вопрос, где быстро и ненадолго «перехватить» денег на текущие нужды компании, или на развитие бизнеса, но при этом без лишних «заморочек» со стороны кредитора? Вариантов, как минимум, существует несколько: например, взять кредит в банке или в долг у знакомых, а ещё – обратиться в кредитный потребительский кооператив (КПК). В чём особенности этого финансового инструмента, на каких условиях кооператив выдаёт займы бизнесу, кто может обратиться за поддержкой, порталу SIA.RU рассказал Александр, ведущий экономист-менеджер кредитного потребительского кооператива «Городское сберегательное отделение».

Вопросы, на которые есть ответы

Александр, давайте напомним нашим читателям, по какому принципу работает кредитный потребительский кооператив, и как может помочь бизнесу?

– КПК действует по принципу кассы взаимопомощи. Пайщики – как физические лица, так и юридические лица – размещают в кооперативе деньги, чтобы через некоторое время получить их с процентами. Одновременно с этим другие члены кооператива, в том числе предприниматели, могут при необходимости получать займы из размещенных средств под залог транспортных средств, спецтехники, недвижимости или оборудования.

О чём спрашивают клиенты, когда обращаются к вам, на какие детали обращают внимание?

– Помимо очевидных вопросов о процентной ставке, сумме займа, сроках рассмотрения заявки, часто спрашивают какая финансово-кредитная организация у нас головная? И когда мы говорим, что кредитный потребительский кооператив «Городское сберегательное отделение» – самостоятельная структура, это имеет значение для клиентов. Тем не менее, о своей деятельности мы отчитываемся Центральному Банку Российской Федерации: с какими физическими и юридическими лицами работаем, на основании каких документов и т.д.

Ещё людей интересует наложение обременения и дальнейший вывод залога – как быстро это происходит. Ещё один частый вопрос, в какие сроки происходит перечисление средств.

Спрашивают также, сколько времени КПК «ГоСотделение» существует на рынке. И тот факт, что организация работает с 2009 года, тоже имеет значение.

А не спрашивают: «Вы финансовая пирамида или нет»?

– Когда людям объясняешь процесс обращения денежных средств: откуда мы их берём и на что используем, это снимает подобные вопросы. КПК не вкладывает деньги в инвестиции, акции, облигации, все средства, которые кооператив получает от пайщиков, идут только на выдачу обеспеченных займов – либо под залог недвижимости, либо транспортных средств, либо под поручительство. Схема очень прозрачная. Вся информация есть в Уголке потребителя в офисе, а также на нашем сайте https://gso38.ru.

Без бумажной волокиты

Что ещё может быть важным для предпринимателей, которым нужно получить кредит быстро и без бумажной волокиты?

– Бизнесу легко работать с нами, потому что многие необходимые документы уже есть на руках у предпринимателей или на предприятии. По тому комплекту документов, который требуется для КПК, – уставные документы, финансовые отчёты (к примеру, квартальный, годовой), плюс электронная выписка ЕГРЮЛ с сайта – заявка у нас может быть сформирована буквально за 10 минут. Поэтому рассмотреть её можно в течение дня. Наши специалисты могут даже день в день выехать на залоговые объекты для их осмотра и принять решение на месте: у нас много отделений по России, плюс есть экспедиторы, которые всегда готовы отправиться в отдалённые районы Иркутской области. Время принятия заявки и решения по ней – наш очень большой плюс.

Кстати, очень важно, что в отличие от многих финансовых учреждений, в КПК принимают заявки – в том числе и от бизнеса – даже в выходные и праздничные дни. Кроме этого, как самостоятельная финансовая структура, самостоятельное юридическое лицо, мы уполномочены принимать решение о выдаче займа, не обращаясь в оценочные компании.

Например, в прошлом году в «ГоСотделение» обратился директор компании, которая получила госконтракт по исполнению электромонтажных работ на севере нашей области. Сроки контракта были очень ограничены, а средств для того, чтобы начать работы, не хватало. Мы очень оперативно рассмотрели заявку – под залог транспортного средства, на котором директор к нам, собственно, и приехал. На этом же автомобиле он уехал на север, купил там необходимый материал, исполнил контракт, и к новому году уже погасил займ. А в другом месте, чтобы получить кредит, ему бы пришлось собирать много документов и потратить на этот процесс драгоценное время. Всё-таки скорость и оперативность – это очень важно сейчас.

Но за скорость часто приходится платить. Например, высокой ставкой. Расскажите, насколько она велика у вас?

– Срок, на который оформляется кредит, – один год, но потом договор можно перезаключить даже несколько раз. Ставка чуть выше банковских, но у нас клиент выплачивает только проценты. Мы не просим страховать жизнь и здоровье, или объекты недвижимости, например, от возгорания. В этом плане мы выигрываем, потому что никаких дополнительных комиссий и страховок не требуем, зачем ещё обременять своих клиентов лишними процентами? Единственное, нашим клиентам надо заплатить паевый взнос: для физлиц - 50 рублей, для юрлиц - 1000 рублей (более подробная информация на сайте gso38.ru).

Кроме того, клиентам нравится наш график возврата займа: у нас дифференцированный платёж – то есть вы сначала платите проценты, а потом уже гасите основной долг. Это удобно для бизнеса. Кстати, ещё один большой плюс – наши возможности позволяют нам снимать залог в день погашения займа – что по недвижимости, что по транспортным средствам.

«Самолёты пока не предлагали» «Самолёты пока не предлагали»

Что ещё, кроме транспортного средства, может выступать в качестве залога при оформлении сделки?

– Чаще всего предмет залога, конечно, транспортные средства. Причём это может быть и спецтехника и другие механизмы. Залогом могут выступать даже бетоносмесительные станции, какие-то рабочие агрегаты. Но у этих агрегатов должны быть отдельные паспорта. Недвижимость, в том числе коммерческая, в качестве залога выступает реже. Это может быть торговый павильон, административное здание, здание производственного цеха или гаража. Самолёты пока не предлагали (смеётся), но мы можем рассмотреть и такой залог, потому что ограничений по движимому имуществу у нас нет.

Правильно ли я поняла, что заёмщик может пользоваться залоговым имуществом? Но ведь в процессе эксплуатации с ним может что-то случиться. Как вы страхуете свои риски?

– Клиент может свободно использовать своё имущество, потому что это имущество приносит ему определённый доход. Но мы делаем свою оценку и заключаем договор по актуальным сведениям о залоге на момент подписания документа. При этом в договоре прописано, что клиент – владелец техники – несёт ответственность за её сохранность, за её надлежащее использование, но не может передать её третьим лицам. При этом использовать её может на всей территории Российской Федерации, а не только в нашем регионе. К примеру, можно заложить спецтехнику, но при этом уехать на ней работать в Якутию.

В отношении недвижимости в договоре прописано, что клиент отвечает за то, что она юридически «чистая», освобождена от налогов, не обременена третьими лицами и т.д. Вообще все риски мы стараемся предусмотреть заранее, чтобы в будущем к нам не было вопросов со стороны родственников или надзорных органов, и чтобы у клиентов не возникало вопросов в процессе пользования договором.

Значит, вы проверяете предмет залога?

– Конечно. Проводится проверка на отсутствие запретов, залоговых ограничений, а также на правоспособность собственников. Затем мы делаем внешний осмотр, плюс оценку в среднем по рынку. Например, по автомобилю ориентировочно до 95% рыночной стоимости. Но при этом к каждому клиенту мы подходим индивидуально.

После подобного мониторинга вы можете снизить сумму выдаваемого займа или, наоборот, увеличить её?

– Можем как снизить, так и увеличить.

Допустим, клиент предлагает в залог производственное здание вместе с земельным участком. Наш специалист выезжает на осмотр и видит, что к зданию примыкает, например, гараж. Почему бы его тоже не взять в залог, увеличив таким образом сумму займа?

Например, в августе этого года к нам обратилась компания, которая работала по госконтракту на строительстве муниципального учреждения в одном из отдалённых районов на севере Иркутской области. Чтобы вовремя выполнить контракт, деньги компании требовались срочно, а из бюджета поступлений не было. Директор компании предоставлял в залог технику, но когда наш начальник СБ выехал на место, чтобы познакомиться и с руководством, и с инфраструктурой предприятия, то предложил ввести в залог ещё и недвижимые объекты – увеличив таким образом сумму займа. В компании были согласны и даже благодарны за то, что КПК пошел им навстречу в этом вопросе. Мы оперативно рассмотрели недвижимость, спецтехнику и буквально за два-три дня приняли решение, что займ можно выдать: заключили договоры, наложили обременение и перечислили деньги. Компания вовремя закончила работы и кроме того предприятию хватило средств ещё и на покупку оборудования для следующих проектов. К настоящему моменту половину займа они уже погасили, потому что через месяц получили деньги из бюджета.

От строителей до рестораторов

Представители каких отраслей чаще обращаются к вам за помощью? Вы назвали строительство, а кто ещё?

– Чаще всего, наверное, из сферы строительства, особенно те компании, которые взяли госконтракт. Во-первых, им нужно «подписаться» деньгами, чтобы закупить необходимые материалы, во-вторых, после выполнения контракта нужно заплатить зарплату работникам, а перечисления из бюджета к этому моменту ещё могут не поступить. Как показывает наш анализ, подобные ситуации не такая уж и редкость.

Также часто в КПК обращаются лесопереработчики – когда вагоны с пиломатериалами «зависают» на границе, и бизнес не получает деньги, а платить надо: и за арендные площади, и за работу сотрудникам.

Один из наших клиентов-лесопереработчиков весной этого года, когда началась пандемия COVID-19, остался, без финансовых средств, потому что вагоны с его продукцией встали на границе. А деньги нужны были на уплату аренды, заработной платы, покупку топлива. Он обратился к нам за займом, предоставив в залог автомобили КАМаз и другую спецтехнику. В марте мы выдали предпринимателю займ, а в сентябре он уже всё погасил. Он остался доволен нашим сотрудничеством и даже рекомендовал «ГоСотделение» своим коллегам. Сейчас у меня в работе несколько договоров с компаниями из лесного бизнеса, в октябре одной из них выдали займ на 2 млн руб., предприниматель уже запустил их в работу. Лесники ждут холодного времени года, когда заготавливают лес, потом его переработают и погасят займ.

Ещё в КПК обращаются сельхозпроизводители, когда не хватает средств на закупку дизтоплива, посевного материала.

В последнее время часто стали обращаться представители ресторанного бизнеса. Сейчас у них тяжёлое положение, а деньги нужны. Это - результат пандемии и снижения спроса.

Но при этом у нас есть интересный пример индивидуального предпринимателя, бизнес которого связан с организацией точек быстрого питания. В прошлом году, когда он начал с нами работать, и у него было две таких точки и фургон, под который он берёт небольшие займы по 200 тысяч рублей на два-три месяца. Так вот сейчас у него уже работают пять торговых точек, а мы можем выдать ему займ за 30 минут. Вот таким образом человек развивает свой бизнес.

Вы ничего не сказали про распространённый у нас торговый бизнес. Обращаются к вам предприниматели из этой отрасли, например, за оборотными средствами?

– К моему удивлению, не так много. Как правило, если в компании есть автомобиль, руководитель берёт под залог транспортного средства как минимум 200-300 тысяч рублей под конкретные поставки, или чтобы что-то докупить. Но для крупных поставок товара, например, одежды, мы пока займы не выдавали. Хотя КПК в полной мере готово помочь людям развиваться в этом направлении.

Помощь «без границ»

А есть ли какие-то ограничения по сумме, которую кооператив может дать в кредит?

– Мы можем выдать сумму не более 7% от всей суммы выданных займов - таков закон, но учитывая наш финансовый оборот, это может быть несколько десятков миллионов рублей. Мы уверенно себя чувствуем. У нашего кредитного потребительского кооператива есть постоянные пайщики, которые доверили нам свои сбережения, и есть новые. В этом году, например, был наплыв в связи с тем, что ключевая ставка ЦБ упала до исторического минимума, в коммерческих банках она тоже была снижена, как и проценты по вкладам. Люди искали новые инструменты, чтобы заработать, и в том числе пришли в КПК. Размещают у нас свободные средства и юридические лица, чья деятельность носит сезонный характер - пока предприниматель ждёт время для закупок, деньги приносят дополнительный доход. Поэтому у нас всегда есть денежные средства для того, чтобы запустить их в виде займа в работу.

КПК каким-то образом контролирует, на что реально идут заёмные средства? Заёмщик предоставляет отчёт о потраченных деньгах?

– Программой предусмотрено и клиент знает, что он берёт деньги на предпринимательскую деятельность или на деятельность, связанную с юрлицом. Мы не ставим заёмщикам дополнительных условий по отчётности, но, как правило, предприниматели сами сообщают нам, на какие цели им нужны средства.

Среди ваших клиентов, как я понимаю, есть бизнесмены, которые уже не один раз обращались к вам и пользовались кассой взаимопомощи КПК «ГоСотделение»?

– Да, конечно, тем более набранная база данных очень ускоряет процесс оформления займа. Хотя мы всё равно каждый раз проводим весь необходимый в этих случаях анализ.

Отмечу также, что головной офис КПК «ГоСотделение» находится в Иркутске, а наши отделения есть не только в Иркутской области, но и Бурятии, Забайкалье, Новосибирске. И это тоже один из важных показателей нашей успешной работы.

Наталия Горбань

«Городское сберегательное отделение» в цифрах и фактах:

На рынке с 2009 года.

В реестре пайщиков кооператива более 60 900 пайщиков.

Средний срок займа – от полугода.

Срок рассмотрения заявки – от 1 дня.

Деятельность Кредитного потребительского кооператива «ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» осуществляется на основании допуска СРО «НОКК» (в реестре членов СРО № 155 от 02.10.2018 года). Не подлежит обязательному лицензированию и осуществляется в соответствии с ФЗ № 190-ФЗ от 18.07.2009г. «О кредитной кооперации». Займы предоставляются только членам (пайщикам) кооператива. Минимальный паевой взнос для юридических лиц 1000 рублей.Членами кооператива могут быть лица постоянно или временно зарегистрированные в соответствии с территориальным признаком установленные уставом. Члены кооператива (пайщики) солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах не внесённой части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков).