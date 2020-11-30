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Все школы Иркутского района вернутся к очному обучению с 1 декабря

Администрация Иркутского района на официальном сайте сообщила о возврате местных школ к очной форме обучения с 1 декабря.

«Всем школам с 1 декабря рекомендовано организовать учебный процесс без применения дистанционных технологий. Решение по каждой школе и каждому классу будет приниматься индивидуально руководителем образовательной организации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки», – приводятся в сообщении слова начальника управления образования местной мэрии Романа Зарипова.

Напомним, в настоящее время в очном режиме также обучаются все школьники Тулуна и Усолья-Сибирского, образовательные организации Ангарска и Братска работают в смешанном режиме.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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