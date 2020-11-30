В Иркутске благоустроили 19 объектов

На ремонт область и город выделили 60 млн рублей: 30 млн рублей из областного бюджета, 30 млн рублей из местного, сообщают в администрации города.

По проекту «Национальные инициативы» благоустроили сквер в микрорайоне Синюшина гора в рамках, обустроили два объекта – сквер «75-летия Победы» на бульваре Рябикова и «Маршал» на Конева.

В сквере «Маршал» в этом году благоустроили пешеходную зону, лестницу, провели планировку грунта и обрезку деревьев, а также перенесли опоры контактной сети и контейнерную площадку. Территорию сквера планируется благоустраивать в последующем в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Второй отремонтированный сквер – 75-летия Победы создан как дань памяти и благодарности героям-фронтовикам и труженикам тыла. В сквере проведены работы по асфальтированию дорожно-тропиночной сети, оборудована лестница с пандусом, цветники, установлены скамейки, сцена. В сквере также появился арт-объект в виде звезд с информационными стендами, на которых размещена краткая историческая справка о микрорайоне, истории названий улиц в микрорайоне, ветеранах Великой Отечественной войны.