За год количество сделок с загородным жильем сократилось на 20%

В свою очередь стоимость предложения выросла на 21%, сообщают аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.

Согласно исследованию, вследствие дефицита предложения количество сделок сократилось на 20% в годовой динамике, однако отмечается активный рост интереса к сегменту со стороны как покупателей, так и девелоперов. Так, с начала года количество запросов на покупку недвижимости в бюджете от 30 млн руб. выросло более чем в 2 раза, а на загородный консалтинг – в 5 раз.

За неполный год суммарный объем предложения снизился на 8%. На первичном рынке данная тенденция сохраняется уже третий год подряд и связана с отсутствием новых проектов – за три года объем предложения от застройщиков сократился на 48%. Суммарная стоимость предложений загородной недвижимости относительно конца 2019 года выросла на 21%, в частности на вторичном рынке – на 24% и на первичном – на 3%.

По предварительным итогам 2020 года, на загородном элитном рынке экспонируется порядка 2 400 лотов (-8% в годовой динамике), включая менее 1 900 шт. на вторичном рынке (-4% за год) и около 500 шт. – на первичном (-17% за год).

Общая стоимость предложения зафиксирована на уровне 611,8 млрд руб., из которых 534,1 млрд руб. приходилось на лоты от собственников, а 77,7 млрд руб. – на лоты от застройщиков. Суммарно стоимость предложений на обоих рынках по предварительным итогам 2020 года выросла на 21%.

Средние бюджеты предложений выросли по всем форматам на обоих рынках.

На вторичном рынке рост цен в большей степени связан с динамикой курсов валют – 51% предложения экспонируется в иностранной валюте. Наиболее значительно здесь увеличились средние цены экспозиции на коттеджи (+29% до 310 млн руб. за лот) и землю (+29% до 2,8 млн руб./сотка). Средний бюджет предложения таунхаусов вырос всего на 2% до 75 млн руб.

На первичном рынке рост цен обусловлен изменением структуры предложения, динамикой курсов валют и повышением цен на пул лотов в поселках «Резиденции Березки», «Княжье Озеро» и «Раздоры-2». Средний бюджет предложения коттеджей вырос на 29% до 181 млн руб., таунхаусов на 7% до 40 млн руб., а средняя цена 1 сотки земли выросла на 15% до 4 млн руб.

Загородный рынок в большей степени представлен предложениями от собственников – 79% лотов в 2020 году.

Доля лотов от застройщиков составляет всего 21% предложения. Стоит отметить, что доля первичного рынка продолжает снижаться, в 2018 году она составляла 27%, в 2019 году – 23%.

В целом загородный рынок – как первичный, так и вторичный – в большей степени представлен форматом коттеджей. Среди предложений от собственников – это 80% лотов, а от застройщиков – 56%.

Основная доля предложений сосредоточена на двух направления: Рублево-Успенском и Новорижском. На вторичном рынке на них приходится суммарно 78% лотов, на первичном – 90%.

Самый высокий средний бюджет предложения коттеджей на вторичном рынке зафиксирован на Рублево-Успенском шоссе – 450 млн руб., +32% за год за счет динамики курсов валют и ухода с рынка более дешевого предложения. На первичном рынке наиболее дорогие поселки представлены на Рублево-Успенском и Новорижском направлениях.

Однако, из-за предложений в более бюджетных поселках на данных направлениях, самый высокий средний показатель средней цены отмечен на Минском шоссе, где первичные продажи ведутся всего в двух дорогих поселках. Средний бюджет на Новой Риге, по предварительным итогам 2020 года, составлял 202 млн руб., увеличившись за год на 50% за счет роста цен на пул лотов в трех поселках и вымывания более дешевого предложения. Коттеджи от застройщиков на Рублевке в среднем экспонировались за 141 млн руб. (+10% за год), на Минском шоссе за 395 млн руб. (+15% за год).

За неполный 2020 год на первичном загородном элитном рынке было реализовано 152 лота, что на 20% ниже показателя января-октября 2019 года.

До конца года, по нашим оценкам, объем сделок увеличится на 20-25 шт. и по итогам будет на уровне 15-20% ниже прошлого года. Отметим, что в 2018 году произошло сокращение объема сделок на 18% (до 238 лотов), в 2019 году – на 11% (до 212 лотов).

Количество сделок на первичном рынке сокращается третий год подряд, что связано с дефицитом предложения. При этом в 2020 году отмечается общий рост интереса к загородному рынку как покупателей, так и девелоперов: количество обращений по вопросу покупки жилья выросло более чем в 2 раза, а количество запросов на загородный консалтинг – в 5 раз (среднеквартальный показатель 2020 года в сравнении со среднеквартальным показателем последних трех лет).

При условии выхода нового предложения можно ожидать, что количество сделок по итогам 2021 года будет на уровне текущего года или выше – в пределах 10%. Объем предложения будет незначительно выше или на уровне текущего года.