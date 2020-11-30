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Антон Красноштанов ушел из заксобрания Приангарья в мэрию Иркутска

Депутат законодательного собрания Иркутской области по избирательному округу №3 Антон Красноштанов сложил с себя полномочия сегодня во время сессии ЗС, отметив, что переходит работать в мэрию Иркутска. Трансляция заседания ведется на канале заксобрания в Youtube.

«Мне поступило предложение перейти на работу в администрацию города Иркутска в команду Руслана Николаевича (мэра Иркутска Руслана Болотова – прим. ред.). Я не смог отказать», – заявил Красноштанов.

На какую именно должность он перешел, Красноштанов не уточнил.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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