Антон Красноштанов ушел из заксобрания Приангарья в мэрию Иркутска

Депутат законодательного собрания Иркутской области по избирательному округу №3 Антон Красноштанов сложил с себя полномочия сегодня во время сессии ЗС, отметив, что переходит работать в мэрию Иркутска. Трансляция заседания ведется на канале заксобрания в Youtube.

«Мне поступило предложение перейти на работу в администрацию города Иркутска в команду Руслана Николаевича (мэра Иркутска Руслана Болотова – прим. ред.). Я не смог отказать», – заявил Красноштанов.

На какую именно должность он перешел, Красноштанов не уточнил.