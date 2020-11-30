В Иркутской области открылись 12 амбулаторно-ковидных центров

Один из центров развернули на базе поликлиники Иркутской городской клинической больницы № 8 – начал прием населения в 8 часов утра, сообщают в областной администрации.

Всего в Иркутской области открыто 12 таких центров, – сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая. – Шесть в областном центре на базе поликлиник №№ 1, 6, 8, 9, 10 и Медсанчасти ИАПО, в Иркутском районе – в поликлинике микрорайона Луговое. А также в городах Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Тулуне и Аларской ЦРБ в поселке Кутулик.