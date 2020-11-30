Правительство РФ продлило запрет на плановые проверки бизнеса на весь 2021 год

Власти России продлили мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на весь 2021 год, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год – до 31 декабря 2021 года», – приводятся в сообщении слова Мишустина.

Такие меры введены, поскольку, по мнению властей, «именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции».